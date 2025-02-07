Российские военные медики создали газовую смесь для спасения тяжелораненых

Учёные Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова разработали уникальную газовую смесь с высоким содержанием инертных газов, чтобы оказывать эффективную поддержку раненым, а также людям в тяжёлых состояниях. Об этом сообщил замначальника военно-медицинской академии по научной работе, полковник медицинской службы Евгений Ивченко, отметив, что разработку зарегистрируют до конца года.

«В разрезе борьбы с травматическим шоком нами разработана соответствующая газовая смесь, которая состоит из инертных газов. Она обладает выраженными цитопротекторными свойствами, снижает потребность тканей в кислороде. < > Клинические испытания начнутся в этом году», — пояснил специалист в беседе с журналистами.

По словам начальника научно-исследовательского центра академии, полковника медслужбы Константина Головко, у этой разработки отсутствуют аналоги в мире. По его словам, газовая смесь поможет пережить гипоксию, которая появляется в тканях после тяжёлой кровопотери. Также клинические испытания проходят ещё четыре разработки. Среди них — полевой компрессорий для остановки кровотечений, перевязочный пакет с каолином, губка для остановки крови и обезболивающие пластинки, которые нужно просто приложить к щеке или языку.

«Как мы знаем, продолжающиеся наружные кровотечения являются основной причиной смерти на поле боя. Кровотечение из высоких отделов конечности практически нечем остановить. Для этого нашими силами было разработано соответствующее устройство, которое позволяет посредством компрессии и давления на бедренную вену остановить кровотечение при высоких повреждениях или ранениях нижних конечностей», — объяснил Ивченко.