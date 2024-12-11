Умная печать: В России создадут биопринтер для лечения незаживающих ран

Учёные Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер для биопечати тканевого эквивалента кожи. Он может стать эффективным средством для лечения незаживающих и трудно заживающих ран. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«В Клинике кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, Институте регенеративной медицины и Дизайн-центре гибкой биоэлектроники Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер „Биоган“ для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих или плохо заживающих язв, в том числе диабетической природы», — говорится в сообщении университета. В дальнейшем технология должна существенно повлиять на методы лечения диабетической стопы, ожогов и других кожных повреждений.

Одной из ключевых особенностей разработки является компактность устройства, что позволит использовать его не только в крупных медицинских учреждениях, но и в условиях амбулаторного лечения. Учёные подчеркнули, что создание портативного биопринтера открывает новые перспективы для пациентов, страдающих от хронических заболеваний, сопровождающихся повреждениями кожи.

Для тестирования системы исследователи планируют провести серию экспериментов на мини-пигах, так как эти животные обладают кожей, которая имеет сходные с человеческой характеристики. По словам разработчиков, это позволит максимально точно оценить эффективность работы устройства, прежде чем переходить к клиническим испытаниям на людях.

Биопринтер состоит из картриджей с биочернилами, которые хранятся в отдельных ёмкостях. В одном картридже находится гидрогель на основе желатина, в который добавлены клетки пациента, а во втором — сшивающие агенты, способствующие ускоренному затвердеванию.

После нанесения на рану вещество подвергается облучению ультрафиолетовым светом. Затем врачи используют инфракрасное излучение для стимуляции роста клеток. Такой подход позволяет не только быстро закрыть рану, но и ускорить восстановление повреждённых тканей, активируя естественные процессы регенерации.

В пресс-службе университета также сообщили, что разработка принтера «Биоган» является частью более широкого исследования в области регенеративной медицины и биотехнологий, целью которого является создание новых методов лечения для пациентов с хроническими заболеваниями. В настоящее время подобные способы терапии остаются дорогими и малодоступными для широкого круга пациентов, но с развитием технологий, таких как биопечать, ситуация может значительно измениться.