Британские учёные создали волокна из муки в 200 раз тоньше волоса человека

Группа учёных из Университета Лондона (UCL) разработала уникальные нановолокна, которые в 200 раз тоньше человеческого волоса. Они созданы из обычной муки, что открывает новые горизонты для их использования в области медицины и биотехнологий. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nanoscale Advances (NanoAdv).

Размер волокон составляет менее 100 нанометров, что делает их необычайно тонкими и пористыми. Такая структура может быть особенно полезной для создания медицинских повязок: они пропускают воду и влагу, но при этом блокируют проникновение бактерий.

Кроме того, нановолокна имеют потенциал для использования в создании «строительных лесов» для регенерации тканей. Эти структуры имитируют внешний матрикс, который способствует восстановлению повреждённых клеток.

До сих пор для производства нановолокон использовался крахмал. Однако его очистка требует значительных затрат. Группа учёных из Лондона предложила более экологически чистый и экономически эффективный способ: вместо крахмала они стали использовать обычную муку. Это решение значительно упрощает процесс и снижает потребность в дополнительных ресурсах.

Для создания нановолокон исследователи применили метод электроспиннинга. Этот процесс заключается в том, что мучная смесь проталкивается через металлические отверстия под воздействием электрического заряда. Такой подход позволяет создавать тончайшие волокна, обладающие нужными свойствами.

Чтобы использовать муку, учёным пришлось найти способ разрушить сложные молекулы крахмала и других веществ. Для этого они взяли муравьиную кислоту, которая оказалась очень эффективной.

В будущем исследователи планируют провести дополнительные испытания, чтобы изучить взаимодействие нановолокон с клетками, а также оценить их способность поддерживать жизнедеятельность тканей. Одной из важных задач будет изучение возможности масштабного производства этого материала, что откроет перспективы для их применения в разных областях медицины и биоинженерии.