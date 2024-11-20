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20 ноября, 10:54

В Египте найден первый петроглиф с изображением зодиакального Козерога

В Египте нашли изображение ​​зодиакального Козерога. Обложка © freepik.com / wirestock

В Египте нашли изображение ​​зодиакального Козерога. Обложка © freepik.com / wirestock

Исследователи Университета Маккуори совместно с коллегами из Австралии сделали впечатляющее открытие в египетском регионе Эль-Хош. Они раскопали уникальный петроглиф, который изображает знак зодиака — Козерога. Эта находка стала первой в своём роде для египетского наскального искусства. Все детали исследования уже опубликованы в Journal of Egyptian Archaeology.

Петроглифу примерно 2100 лет, на нём изображено мифологическое существо с головой козла и хвостом рыбы. Рядом с ним найден рисунок хамелеона, что добавляет уникальности находке. Эти два изображения образуют панель, смысл которой для учёных до сих пор не понятен.

Специалист, возглавлявшая исследование, подчеркнула, что в древнеегипетской культуре зодиакальные символы не использовались в иконографии правителей. Скорее всего, петроглиф был создан в греко-римский период, между первым и вторым веками до нашей эры. Это подтверждается уникальной формой хвоста, отличной от римских образов, ставших популярными только после второго века нашей эры.

Исследователи предполагают, что этот рисунок был создан изначально в упрощённой манере и, возможно, по памяти, что указывает на его использование для обозначения созвездий и облегчения навигации по пустыне. Есть также гипотеза о том, что изображение связано с шумерским богом Энки и его интерпретациями в Месопотамии.

Находка петроглифа с Козерогом в Эль-Хош представляет собой важное свидетельство о распространении зодиакальной символики в древнем Египте. Ученые предполагают, что знак мог быть частью астрологических традиций или связан с мифологией того времени. Это открытие подчеркивает многогранность культурных обменов в античном мире и открывает новые горизонты для изучения египетского наскального искусства.

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Ранее археологи нашли свидетельства того, что в Древнем Египте применяли вещества, вызывающие галлюцинации. В ходе исследования места раскопок был найден глиняный сосуд, внутри которого находился напиток с психоделическими веществами.

Александра Журавская
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