Тайна запертого саркофага. Учёные просканировали неоткрываемый гроб египетской мумии Много лет не удавалось понять, как можно было положить человека в гроб, если в нём не прослеживается ни «крышки», ни какого-то другого места, через которое тело можно поместить внутрь. 13 ноября, 21:25 Саркофаг Леди Ченет-аа. Обложка © Scanning Mummified Individuals Press Kit — Dropbox

Этот саркофаг нашли в египетском некрополе Эль-Лишт в 1911 году. Вот уже больше сотни лет он хранится в Музее Филда в Чикаго. Учёным удалось выяснить имя человека, который там похоронен: это женщина по имени Ченет-аа. Как объясняют египтологи, окончание «аа» означает что-то вроде «великая», то есть говорит о высоком, аристократическом происхождении. И это очень хорошо видно по тому, как тщательно сделан и украшен саркофаг.

Саркофаг Леди Ченет-аа. Фото © Scanning Mummified Individuals Press Kit — Dropbox

«Леди Ченет», как называют её американские исследователи, жила примерно в VIII–X вв. до нашей эры в эпоху так называемого третьего переходного периода в истории Древнего Египта, когда одна династия сменяла другую. Тогда ослабла власть фараонов, стали верховодить жрецы, весь расположившийся вдоль Нила Верхний Египет превратился в теократическое государство, а потом один из предводителей ливийской наёмной гвардии по имени Шешонк сверг религиозных деятелей, захватил власть и основал новую, XII династию древнеегипетских правителей.

Какую именно «должность» занимала многоуважаемая госпожа Ченет, неясно, но она по тем временам очень долго прожила — около сорока лет. Зубы, правда, оказались в довольно плохом состоянии, некоторые отсутствуют. По мнению учёных, она почему-то ела что-то абразивное, то есть порядком стёрла себе зубы. Но самое интересное всегда заключалось в другом.

Внутренний саркофаг Леди Ченет-аа. Фото © Scanning Mummified Individuals Press Kit — Dropbox

Как и у многих древних египтян с высоким статусом, у неё «двойной» саркофаг: есть очень красивый внешний деревянный, а в нём находится внутренний, в котором, собственно, очень заботливо и замысловато «запаковано» тело. И дело в том, что учёные все эти долгие десятилетия совершенно не понимали, как Леди Ченет туда поместили. Сделан этот внутренний гроб из чего-то вроде папье-маше. Исследователи называют его «картонным». И в нём наблюдали только один маленький шов в области ног, через который совершенно невозможно было бы просунуть всё тело.

Эту тайну помогла раскрыть компьютерная томография. Оказалось, что большой шов всё-таки есть, он идёт внизу, то есть за спиной Леди Ченет, от головы до ног. Египтологи стали разбираться в этой хитрой технологии захоронения и пришли к такому выводу: тело женщины ставили вертикально и так закрепляли, а сам этот «картонный» гроб смачивали водой, чтобы он стал мягким и пластичным. В него обернули мумию, а потом всё старательно зашнуровали и так далее. По словам учёных, обычно это делалось по-другому: саркофаг как бы «выстраивали» вокруг тела.

«Сканирование» обнаружило искусственные «глазные яблоки» в глазницах. Фото © Scanning Mummified Individuals Press Kit — Dropbox

«Сканирование» показало ещё одну интересную деталь: помимо по традиции отдельно погребённых внутренних органов у Леди Ченет ещё обнаружили искусственные «глазные яблоки» в глазницах. Исследователи объясняют, что древние египтяне представляли себе загробную жизнь очень буквально: чтобы «видеть» в другом мире, нужны «глаза», которые можно сохранить на долгие века.

Авторы Адель Романенкова