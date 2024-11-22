Британские учёные разработали самые тонкие в мире спагетти

Команда ученых из Университетского колледжа Лондона разработала самые тонкие в мире спагетти диаметром всего 372 нанометра. Для сравнения, они гораздо меньше толщины человеческого волоса, что делает эти макароны практически невидимыми для человеческого глаза. Об этом пишет журнал Nanoscale Advances.

Интересно, что такие спагетти нельзя использовать в обычной кулинарии. Они разварятся всего за несколько секунд, так как их структура слишком хрупкая для традиционного процесса варки. Однако учёные подчёркивают, что такие сверхтонкие нановолокна имеют огромный потенциал для применения в медицинских и других высокотехнологичных областях.

Например, из этого материала можно создавать бинты и перевязочные материалы нового поколения. Нановолокна обладают высокой пористостью, что позволяет им эффективно пропускать воду и воздух, одновременно предотвращая проникновение бактерий в рану.

Новая технология производства, предложенная учёными, проще и дешевле старых методов. Вместо того чтобы использовать воду как растворитель, специалисты применяют муку и муравьиную кислоту. Это помогает быстрее разрушать крахмал в муке, упрощая процесс создания нановолокон. Такой подход также может быть более экологичным, так как требует меньше химикатов и энергии.

В будущем использование нановолокон из муки может значительно изменить медицину и другие области, где важны сверхтонкие материалы. Исследования британских учёных открывают возможности для создания более устойчивых и экологичных технологий производства сырья на наноуровне.