Российские ученые создадут протезы, идентичные человеческой кости

В России ведётся работа над созданием нового материала для протезов, который будет максимально биосовместим и идентичен человеческой кости. Исследования проводят специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного технологического института и НМИЦ им. В. А. Алмазова. Об этом сообщает ТАСС.

Основная задача учёных — разработать полимер-реактопласт, который обеспечит эффективное сращивание с костной тканью. Это позволит ускорить и удешевить процесс изготовления протезов, так как их можно будет создавать непосредственно возле операционного стола. В настоящее время исследователи уже протестировали ряд современных полимеров-термопластов, используя методы, такие как инфракрасная спектроскопия и дифференциальная сканирующая калориметрия.

«В настоящее время наиболее часто используемым материалом для протезов и имплантов является титановый сплав. Но он имеет ряд недостатков», — отметил старший научный сотрудник Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Илья Керестень.

Титановые имплантаты могут подвергаться коррозии, содержать примеси, вызывать аллергии и отторжение, а также имеют высокую стоимость из-за сложности обработки. Кроме того, стандартные импланты не всегда учитывают индивидуальные особенности пациентов, что может приводить к увеличению напряжения и вероятности разрушения кости.

В рамках проекта учёные стремятся создать материал с открытой пористой структурой, что обеспечит остеоинтеграцию — «прорастание» кости в имплант. Это позволит решить проблемы, связанные с использованием титана.

На основе полученных данных специалисты разрабатывают формулу нового полимерного материала и планируют начать его тестирование в лабораторных условиях на животных. Успешная реализация проекта может стать значительным шагом вперед в области эндопротезирования, предлагая более эффективные и доступные решения для пациентов.