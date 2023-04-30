Стоматолог развеял миф о безопасности и долговечности имплантатов

Потеря зубов из-за заболеваний пародонта нередко происходит у пожилых людей. Один из распространённых способов решить проблему — поставить имплантаты. Однако на деле это не всегда безопасно и успешно, так как впоследствии могут возникнуть воспаления. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий отделением, врач, стоматолог-хирург клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Вячеслав Глухов.

"В эпоху зубных имплантатов иногда кажется, что тенденция заключается в извлечении скомпрометированных зубов и замене их зубными имплантатами. Однако долгосрочный прогноз зубов может быть несопоставим с прогнозом зубных имплантатов. Осложнения, неудачи и такие заболевания, как периимплантит, — не редкость, и, несмотря на распространённое мнение, имплантаты не успешны на 99%", — отметил он.

По словам стоматолога, важно рассматривать и другие варианты лечения, среди которых он назвал эндодонтическое, пародонтальное, а также преднамеренную реплантацию и аутотрансплантацию. Такие методы конкурируют с имплантатами, но сохраняют зубы надолго.

"В случае, если зуб должен быть удалён, такие процедуры, как декорирование и ортодонтическая экструзия, могут быть полезны для сохранения твёрдых и мягких тканей для будущей установки зубных имплантатов. Независимо от способа лечения, крайне важно, чтобы были внедрены строгие протоколы технического обслуживания и последующих действий", — заключил специалист.