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30 апреля, 14:56

Стоматолог развеял миф о безопасности и долговечности имплантатов

Стоматолог Глухов: Зубные имплантаты могут привести к воспалениям

Потеря зубов из-за заболеваний пародонта нередко происходит у пожилых людей. Один из распространённых способов решить проблему — поставить имплантаты. Однако на деле это не всегда безопасно и успешно, так как впоследствии могут возникнуть воспаления. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий отделением, врач, стоматолог-хирург клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Вячеслав Глухов.

"В эпоху зубных имплантатов иногда кажется, что тенденция заключается в извлечении скомпрометированных зубов и замене их зубными имплантатами. Однако долгосрочный прогноз зубов может быть несопоставим с прогнозом зубных имплантатов. Осложнения, неудачи и такие заболевания, как периимплантит, — не редкость, и, несмотря на распространённое мнение, имплантаты не успешны на 99%", — отметил он.

По словам стоматолога, важно рассматривать и другие варианты лечения, среди которых он назвал эндодонтическое, пародонтальное, а также преднамеренную реплантацию и аутотрансплантацию. Такие методы конкурируют с имплантатами, но сохраняют зубы надолго.

"В случае, если зуб должен быть удалён, такие процедуры, как декорирование и ортодонтическая экструзия, могут быть полезны для сохранения твёрдых и мягких тканей для будущей установки зубных имплантатов. Независимо от способа лечения, крайне важно, чтобы были внедрены строгие протоколы технического обслуживания и последующих действий", — заключил специалист.

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Ранее стоматолог Ганиев посоветовал сладкоежкам чистить зубы после каждого приёма пищи. Однако если вы съели кислое, то в течение часа чистить зубы лучше не стоит.

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Ольга Годуненко
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