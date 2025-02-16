Учёные выявили биомаркер, который позволяет точно определить агрессивность рака

Учёные выявили метод, который позволяет предсказать развитие и исход опухолей головного мозга (менингиомы) и рака груди. Новый метод был разработан группой исследователей из Fred Hutch Cancer Center совместно с представителями Техасского университета. Результаты проделанной работы специалисты представили в научном журнале Science.

Новый биомаркер агрессивности рака связан с механизмом реализации генетической информации. Им стал фермент РНК-полимераза II (РНКПII). Установлено, что накопление РНКПII на гистонах – белках-«катушках» ДНК – свидетельствует об усиленной работе генов гистонов. Это происходит из-за того, что быстро делящиеся раковые клетки нуждаются в большом количестве гистонов. Повышенный уровень РНКПII на гистоновых белках, таким образом, служит сигналом высокой агрессивности опухоли и повышенного риска её разрастания или возвращения.

Сделать прорыв в сфере изучения раковых клеток учёным помогла технология CUTAC (Cleavage Under Targeted Accessible Chromatin), благодаря которой можно проводить глубокий анализ старых образцов тканей. На основе анализа 1300 образцов данных, исследователи подтвердили эффективность метода в прогнозировании риска рецидива менингиом. Технология также продемонстрировала точность в определении агрессивности рака груди, что было подтверждено на 13 пациентках.

«Этот механизм долго оставался незамеченным, но теперь он может стать основой для новых диагностических тестов и методов лечения», — отметил профессор Стивен Хеникофф.