В Минздраве назвали средний возраст пациента с раком в России

Рост длительности жизни россиян напрямую влияет на количество выявленных случаев онкозаболеваний. На данный момент средний возраст пациента с раком составляет 62 года, сообщила замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Валерия Гульшина на форуме МОД «Движение против рака».

«Расширяются диагностические возможности систем здравоохранения, люди стали жить дольше, средний возраст пациента онкологического, вернее, впервые выявленного пациента у нас — 62 года, соответственно, чем больше живут, тем больше выявляется онкологических заболеваний», — сказала она.

Замдиректора добавила, что благодаря федеральному проекту планируется увеличить выживаемость раковых больных на семь процентов. Это потребует крупных вложений, ресурсов и сил, отметила она.