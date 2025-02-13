В Минздраве назвали средний возраст пациента с раком в России
Минздрав: Cредний возраст пациента с раком в России составляет 62 года
Рост длительности жизни россиян напрямую влияет на количество выявленных случаев онкозаболеваний. На данный момент средний возраст пациента с раком составляет 62 года, сообщила замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Валерия Гульшина на форуме МОД «Движение против рака».
«Расширяются диагностические возможности систем здравоохранения, люди стали жить дольше, средний возраст пациента онкологического, вернее, впервые выявленного пациента у нас — 62 года, соответственно, чем больше живут, тем больше выявляется онкологических заболеваний», — сказала она.
Замдиректора добавила, что благодаря федеральному проекту планируется увеличить выживаемость раковых больных на семь процентов. Это потребует крупных вложений, ресурсов и сил, отметила она.
Ранее Life.ru писал, что производство российской вакцины от рака запустят в 2026 году. Препарат показал свою эффективность даже на четвёртой стадии онкологии, рассказал разработчик.
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