«Поднастроили»: Придорожная камера на 20 км/ч завысила скорость водителю Nissan, но регистратор всё снял
В Челябинске водитель заявил, что камера завысила ему скорость на 19 км/ч
В Челябинске водителю прилетел штраф с камеры видеонаблюдения, которая, по его словам, завысила в своих подсчётах скорость его автомобиля на 20 км/ч. Об этом сообщает 74.RU.
Придорожная камера показала, что автомобиль Nissan двигался со скоростью 89 км/ч в то время, как регистратор в машине выдавал лишь 67 км/ч.
«В ГАИ уверены, что я с места за 16 секунд и 190 метров сумел на своем 15-летнем «Ниссане» разогнаться до 90 км/час (на спидометре скорость выше, чем на самом деле). Камеры поднастроили, чтобы собирать план по штрафам?», — возмущался владелец авто.
В центре видеофиксации областной ГАИ решили проверить, не ошибается ли камера на самом деле. Трекер выдал расхождение показаний в пределах 1 км/час. При этом само устройство выявляет нарушения на дороге свыше 22 км/ч: 20 км/ч составляет «зона нечувствительности» КоАП, а 2 км/ч — допустимая заводская погрешность аппарата.
Фрагменты с камеры. Фото © Telegram / 74.RU
Известно, что в тот день камера заметила пять случаев превышения скоростного режима. В центре видеофиксации считают, что если бы устройство было неисправно, то таких нарушений было бы выявлено гораздо больше, поскольку поток там зачастую движется со скоростями 75-80 км/ч.
Ранее в ГАИ рассказали, что за весь 2024 год владельцы автомобилей в России оплатили штрафов на 176,3 миллиарда рублей за нарушение правил дорожного движения. 93% из них оформлены автоматически с помощью камер фотовидеофиксации
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