«Поднастроили»: Придорожная камера на 20 км/ч завысила скорость водителю Nissan, но регистратор всё снял

В Челябинске водителю прилетел штраф с камеры видеонаблюдения, которая, по его словам, завысила в своих подсчётах скорость его автомобиля на 20 км/ч. Об этом сообщает 74.RU.

Запись с видеорегистратора. Видео © Telegram / 74.RU

Придорожная камера показала, что автомобиль Nissan двигался со скоростью 89 км/ч в то время, как регистратор в машине выдавал лишь 67 км/ч.

«В ГАИ уверены, что я с места за 16 секунд и 190 метров сумел на своем 15-летнем «Ниссане» разогнаться до 90 км/час (на спидометре скорость выше, чем на самом деле). Камеры поднастроили, чтобы собирать план по штрафам?», — возмущался владелец авто.

В центре видеофиксации областной ГАИ решили проверить, не ошибается ли камера на самом деле. Трекер выдал расхождение показаний в пределах 1 км/час. При этом само устройство выявляет нарушения на дороге свыше 22 км/ч: 20 км/ч составляет «зона нечувствительности» КоАП, а 2 км/ч — допустимая заводская погрешность аппарата.

Фрагменты с камеры. Фото © Telegram / 74.RU

Известно, что в тот день камера заметила пять случаев превышения скоростного режима. В центре видеофиксации считают, что если бы устройство было неисправно, то таких нарушений было бы выявлено гораздо больше, поскольку поток там зачастую движется со скоростями 75-80 км/ч.