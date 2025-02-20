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Регион
20 февраля, 05:54

«Поднастроили»: Придорожная камера на 20 км/ч завысила скорость водителю Nissan, но регистратор всё снял

В Челябинске водитель заявил, что камера завысила ему скорость на 19 км/ч

В Челябинске водителю прилетел штраф с камеры видеонаблюдения, которая, по его словам, завысила в своих подсчётах скорость его автомобиля на 20 км/ч. Об этом сообщает 74.RU.

Запись с видеорегистратора. Видео © Telegram / 74.RU

Придорожная камера показала, что автомобиль Nissan двигался со скоростью 89 км/ч в то время, как регистратор в машине выдавал лишь 67 км/ч.

«В ГАИ уверены, что я с места за 16 секунд и 190 метров сумел на своем 15-летнем «Ниссане» разогнаться до 90 км/час (на спидометре скорость выше, чем на самом деле). Камеры поднастроили, чтобы собирать план по штрафам?», — возмущался владелец авто.

В центре видеофиксации областной ГАИ решили проверить, не ошибается ли камера на самом деле. Трекер выдал расхождение показаний в пределах 1 км/час. При этом само устройство выявляет нарушения на дороге свыше 22 км/ч: 20 км/ч составляет «зона нечувствительности» КоАП, а 2 км/ч — допустимая заводская погрешность аппарата.

Фрагменты с камеры. Фото © Telegram / 74.RU

Фрагменты с камеры. Фото © Telegram / 74.RU

Известно, что в тот день камера заметила пять случаев превышения скоростного режима. В центре видеофиксации считают, что если бы устройство было неисправно, то таких нарушений было бы выявлено гораздо больше, поскольку поток там зачастую движется со скоростями 75-80 км/ч.

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Ранее в ГАИ рассказали, что за весь 2024 год владельцы автомобилей в России оплатили штрафов на 176,3 миллиарда рублей за нарушение правил дорожного движения. 93% из них оформлены автоматически с помощью камер фотовидеофиксации

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pixinoo

Владимир Озеров
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