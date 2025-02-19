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19 февраля, 07:48

В Дмитрове авто сбило на пешеходном переходе колясочника, момент попал на видео

В подмосковном Дмитрове неосторожный водитель сбил на пешеходном переходе инвалида-колясочника. Происшествие случилось на улице Маркова. Мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, как вдруг из-за грузовика вылетел другой автомобиль.

Момент наезда на инвалида. Видео © VK / Это Дмитров, детка!

Видно, что от удара мужчину отбросило на несколько метров, а его коляска превратилась в груду металла. Мужчина выжил, сейчас он в больнице.

Никто не пристегнулся: Ночные покатушки закончились для автолихача и его компании гибелью под колёсами грузовика
Никто не пристегнулся: Ночные покатушки закончились для автолихача и его компании гибелью под колёсами грузовика

Недавно в Ленинском районе Ульяновской области сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека за попытку двойного убийства. 21-летний ловелас сбил на машине свою девушку, а после пырнул ножом её нового ухажёра.

Обложка ©

VK / Это Дмитров, детка!

Николай Рюмин
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