В Дмитрове авто сбило на пешеходном переходе колясочника, момент попал на видео

В подмосковном Дмитрове неосторожный водитель сбил на пешеходном переходе инвалида-колясочника. Происшествие случилось на улице Маркова. Мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, как вдруг из-за грузовика вылетел другой автомобиль.

Момент наезда на инвалида. Видео © VK / Это Дмитров, детка!

Видно, что от удара мужчину отбросило на несколько метров, а его коляска превратилась в груду металла. Мужчина выжил, сейчас он в больнице.