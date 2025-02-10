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Регион
10 февраля, 15:04

Житель Ульяновской области из ревности сбил девушку и ранил ножом её ухажёра

В Ленинском районе Ульяновской области сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека за попытку двойного убийства. 21-летний местный житель сбил на машине свою девушку, а после пырнул ножом её ухажёра. Ревнивец не смог смириться, что она гуляет с другим, поэтому решил расправиться с обоими. Подробности дела сообщили в пресс-службе СК по региону.

Дели дела изложили в Следкоме. Видео © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области

Молодой человек увидел объект симпатии утром 8 февраля у подъезда на улице Робеспьера, но она стояла не одна, а с другим парнем. Из ревности местный житель направил свой автомобиль на парочку и сбил девушку, а после вышел из машины и, решив добить соперника, ударил его ножом в бедро.

К счастью, оба потерпевших выжили — их госпитализировали в ближайшую больницу и оказали им всю необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух лиц. Парня задержали и отправили под арест.

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А ранее сообщалось, что в Уфе сотрудники ДПС задержали 20-летнего воителя авто, который прицепил к своей тачке ванну с приятелем и катал его по городу. И всё бы ничего, но друг был полуголый, а ванна — наполнена пеной, что создавало опасность не только для самих шутников, но и для других участников дорожного движения.

Обложка ©

Telegram / СУ СКР по Ульяновской области

Ольга Сливченко
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