В Уфе водитель загрузил в прицеп ванну с полуголым приятелем и устроил «покатушки»

В Уфе сотрудники ДПС задержали 20-летнего воителя легковушки, который ради шутки перевозил в прицепе наполненную пеной и водой ванну с полуголым приятелем. Об этом рассказал в телеграм-канале главный госинспектор безопасности дорожного движения Башкортостана.

В Уфе задержали водителя за перевозку ванны с человеком. Видео © Telegram / Владимир Севастьянов

«Вчера в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором 20-летний водитель, за рулём ВАЗ-2114, осуществлял движение с прицепом, при этом перевозил в нём человека, что создавало опасность для безопасности дорожного движения и пассажиров транспорта», — говорится в тексте.

Личность водителя и пассажиров были установлены. Автовладельца привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки. Также составлен протокол на 16-летнюю пассажирку, которая не была пристёгнута и периодически высовывалась из окна.