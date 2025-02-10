Закопал в лесу и продал квартиру: Убийцей пропавшей 9 лет калининградки оказался её парень

Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали мужчину, которого подозревают в расправе над пропавшей более 9 лет назад местной жительницей. Расправиться с сожительницей 59-летний преступник мог из-за её жилплощади, сообщают в пресс-службе МВД России.

Кадры задержания подозреваемого. Видео © Telegram / МВД России

Заявление от сестры пропавшей, которой на момент исчезновения было 29 лет, поступило в полицию Калининграда в 2015 году. Женщину так и не нашли, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Кропотливая работа и тщательное расследование дела дали свои результаты спустя 9 лет — оперативники вышли на след 59-летнего жителя Калининграда, которого и задержали по подозрению в совершении убийства. Он оказался сожителем пропавшей, который состоял с женщиной в отношениях на момент её таинственного и бесследного исчезновения.

По предварительной версии следствия, 27 сентября 2015 года подозреваемый вместе с возлюбленной уехал в лес за грибами на машине. Однако вечером он вернулся домой в одиночестве. Причиной расправы могла стать квартира калининградки, которую мужчина быстренькой продал по генеральной доверенности и присвоил все деньги от продажи себе.