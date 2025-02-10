Закопал в лесу и продал квартиру: Убийцей пропавшей 9 лет калининградки оказался её парень
В Калининграде задержали мужчину, убившего сожительницу 9 лет назад
Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали мужчину, которого подозревают в расправе над пропавшей более 9 лет назад местной жительницей. Расправиться с сожительницей 59-летний преступник мог из-за её жилплощади, сообщают в пресс-службе МВД России.
Кадры задержания подозреваемого. Видео © Telegram / МВД России
Заявление от сестры пропавшей, которой на момент исчезновения было 29 лет, поступило в полицию Калининграда в 2015 году. Женщину так и не нашли, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Кропотливая работа и тщательное расследование дела дали свои результаты спустя 9 лет — оперативники вышли на след 59-летнего жителя Калининграда, которого и задержали по подозрению в совершении убийства. Он оказался сожителем пропавшей, который состоял с женщиной в отношениях на момент её таинственного и бесследного исчезновения.
По предварительной версии следствия, 27 сентября 2015 года подозреваемый вместе с возлюбленной уехал в лес за грибами на машине. Однако вечером он вернулся домой в одиночестве. Причиной расправы могла стать квартира калининградки, которую мужчина быстренькой продал по генеральной доверенности и присвоил все деньги от продажи себе.
Решением суда подозреваемый заключён под стражу — ему предъявляют обвинение в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ — убийство, совершённое из корыстных побуждений. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее стало известно о задержании трёх мужчин, которых подозревают в нападении на сержанта полиции Хабибуллу М. в Дербенте. Несмотря на то, что бандиты скрылись с места преступления, их удалось задержать. В ближайшее время суд решит их судьбу.
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