Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 18:02

В Калининграде арестовали главу администрации Балтийска за взятку в полмиллиона

Постановлением Ленинградского районного суда Калининграда глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко были отправлены под арест на срок до 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Кадры задержания чиновников. Видео © Telegram / Росгвардия

По предварительной информации следствия, 15 января 2025 года Коваленко, находящийся в прямой служебной зависимости от Мельникова, передал ему взятку в размере не менее 575 тыс. рублей взамен на надёжное покровительство и попустительство по службе.

«Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ)», — сообщили в Следственном комитете региона.

В домах у обоих фигурантов дела, а также на их рабочих местах прошли обыски и необходимые следственные процедуры. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР «Викинг» территориального управления Росгвардии.

Чиновница из Удмуртии продала ритуальной фирме базу данных о смертях за 1,3 млн
Чиновница из Удмуртии продала ритуальной фирме базу данных о смертях за 1,3 млн

Напомним, что ранее стало известно о задержании Мельникова и его заместителя Коваленко в аэропорту Храброво. Их заподозрили в коррупционных схемах.

Обложка ©

Telegram / Калининградский Следком

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar