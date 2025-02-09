В Калининграде арестовали главу администрации Балтийска за взятку в полмиллиона

Постановлением Ленинградского районного суда Калининграда глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко были отправлены под арест на срок до 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Кадры задержания чиновников. Видео © Telegram / Росгвардия

По предварительной информации следствия, 15 января 2025 года Коваленко, находящийся в прямой служебной зависимости от Мельникова, передал ему взятку в размере не менее 575 тыс. рублей взамен на надёжное покровительство и попустительство по службе.

«Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ)», — сообщили в Следственном комитете региона.

В домах у обоих фигурантов дела, а также на их рабочих местах прошли обыски и необходимые следственные процедуры. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР «Викинг» территориального управления Росгвардии.