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Регион
7 февраля, 21:17

Глава Балтийска Мельников и его заместитель задержаны по подозрению в коррупции

Сергей Мельников. Обложка © Администрация Балтийского городского округа

Сергей Мельников. Обложка © Администрация Балтийского городского округа

Главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали в аэропорту Храброво по подозрению в коррупции. Первому вменяют получение взятки в особо крупном размере, второму — совершение передачи взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по Калининградской области.

Задержание фигурантов дела. Видео © Telegram / Калининградский Следком

Следствие установило, что 15 января 2025 года Коваленко передал непосредственному начальнику взятку в размере 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе. Мельников от такого предложения не отказался.

«В настоящее время Мельников и Коваленко задержаны в качестве подозреваемых, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту жительства и работы фигурантов проводятся обыски», — уточнили в СК.

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Илья Пушкарев
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