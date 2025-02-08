Глава Балтийска Мельников и его заместитель задержаны по подозрению в коррупции

Главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали в аэропорту Храброво по подозрению в коррупции. Первому вменяют получение взятки в особо крупном размере, второму — совершение передачи взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по Калининградской области.

Задержание фигурантов дела. Видео © Telegram / Калининградский Следком

Следствие установило, что 15 января 2025 года Коваленко передал непосредственному начальнику взятку в размере 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе. Мельников от такого предложения не отказался.

«В настоящее время Мельников и Коваленко задержаны в качестве подозреваемых, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту жительства и работы фигурантов проводятся обыски», — уточнили в СК.