Томский чиновник получил реальный срок за хищение 13 млн при строительстве школы
Экс-замгубернатора Томской области осуждён за злоупотребление полномочиями
Евгений Паршуто. Обложка © ТАСС / Алёна Кардаш
Суд вынес приговор в отношении бывшего вице-губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто за злоупотребление должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Образование». Экс-чиновник получил 3,5 года колонии. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
«С учётом позиции государственного обвинителя, суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трём годам шести месяцам лишения свободы <...> в исправительной колонии общего режима», — сказано в тексте.
Паршуто отвечал за строительство школы в селе Корнилово Томского района в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году. Как доказало следствие, обвиняемый необоснованно завысил расходы, что нанесло бюджету ущерб в 13 миллионов рублей. В преступной схеме также участвовал подрядчик: компания закупала дешёвый кирпич, хотя по документам проводила закупку качественного. Руководитель строительной фирмы тоже задержан, он, по данным следствия, присвоил себе 2,5 миллиона рублей. Школу должны были достроить в 2021 году, но до сих пор объект не сдан. Договор с прежним подрядчиком расторгнут. На суде Паршуто так и не признал свою вину.
Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу начальника 5481-го военного представительства Минобороны РФ Сергея Болгарева за взятку в размере 14 миллионов рублей при заключении госконтрактов с предприятиями оборонного промышленного комплекса (ОПК).