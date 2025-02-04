Томский чиновник получил реальный срок за хищение 13 млн при строительстве школы

Паршуто отвечал за строительство школы в селе Корнилово Томского района в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году. Как доказало следствие, обвиняемый необоснованно завысил расходы, что нанесло бюджету ущерб в 13 миллионов рублей. В преступной схеме также участвовал подрядчик: компания закупала дешёвый кирпич, хотя по документам проводила закупку качественного. Руководитель строительной фирмы тоже задержан, он, по данным следствия, присвоил себе 2,5 миллиона рублей. Школу должны были достроить в 2021 году, но до сих пор объект не сдан. Договор с прежним подрядчиком расторгнут. На суде Паршуто так и не признал свою вину.