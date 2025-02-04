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4 февраля, 07:26

Томский чиновник получил реальный срок за хищение 13 млн при строительстве школы

Экс-замгубернатора Томской области осуждён за злоупотребление полномочиями

Евгений Паршуто. Обложка © ТАСС / Алёна Кардаш

Евгений Паршуто. Обложка © ТАСС / Алёна Кардаш

Суд вынес приговор в отношении бывшего вице-губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто за злоупотребление должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Образование». Экс-чиновник получил 3,5 года колонии. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«С учётом позиции государственного обвинителя, суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трём годам шести месяцам лишения свободы <...> в исправительной колонии общего режима», — сказано в тексте.

Паршуто отвечал за строительство школы в селе Корнилово Томского района в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году. Как доказало следствие, обвиняемый необоснованно завысил расходы, что нанесло бюджету ущерб в 13 миллионов рублей. В преступной схеме также участвовал подрядчик: компания закупала дешёвый кирпич, хотя по документам проводила закупку качественного. Руководитель строительной фирмы тоже задержан, он, по данным следствия, присвоил себе 2,5 миллиона рублей. Школу должны были достроить в 2021 году, но до сих пор объект не сдан. Договор с прежним подрядчиком расторгнут. На суде Паршуто так и не признал свою вину.

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Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу начальника 5481-го военного представительства Минобороны РФ Сергея Болгарева за взятку в размере 14 миллионов рублей при заключении госконтрактов с предприятиями оборонного промышленного комплекса (ОПК).

Татьяна Миссуми
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