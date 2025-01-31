Офицера военного представительства Минобороны арестовали по делу о взятке

Суд заключил под стражу начальника 5481-го военного представительства Минобороны РФ Сергея Болгарева за взятку в размере 14 миллионов рублей при заключении госконтрактов с предприятиями оборонного промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ (СК).

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5 481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017-2023 годах Минобороны РФ при исполнении гособоронзаказа заключило свыше десяти госконтрактов с предприятиями ОПК. Они должны будут поставить ведомству продукцию военного назначения. Эта продукция предназначалась, в том числе для подразделений, которые участвуют в боевых действиях. Общая сумма контрактов составила более полумиллиарда рублей, уточнили в ведомстве.





В качестве субподрядчика привлекалось ОАО «Пятигорский завод Импульс». При этом за контроль качества и техническую приёмку поставляемой этим предприятием продукции был ответственен именно Болгарев. С 2017 по 2023 года он получил гендиректора компании Сергея Кузьменко взятки на сумму более 14 миллионов рублей за формальную приёмку продукции военного назначения, произведённую предприятием. Кроме того, взятку он получил за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.