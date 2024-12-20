Военный суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до апреля

235-й гарнизонный военный суд удовлетворил просьбу следственных органов и до 11 апреля продлил срок ареста обвиняемого в коррупции генерала Юрия Кузнецова, бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда по итогам заседания, слушание проходило в закрытом режиме.

Напомним, в мае 2024 года генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки. В ходе обысков у него нашли наличные, а также золотые монеты. Кроме того, Кузнецову инкриминируется получение взятки в виде коттеджа на Кубани. Отметим, что официальные доходы военного не позволили бы ему стать обладателем такой роскоши.