По делу бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова допрошены 17 свидетелей

Следователи СК РФ продолжают активное расследование дела о взятке, в котором подозревают бывшего начальника отдела кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника. На данный момент удалось допросить 17 свидетелей, что проливает новый свет на ход событий. С материалами дела ознакомился ТАСС.

Помимо этого, за время следствия сотрудники СК назначили две судебные экспертизы по недвижимости Кузнецова, тщательно проверили документы из банков и налоговых органов, а также заморозили счета обвиняемых и их ближайших родственников. Сложность расследования подчёркивается необходимостью выполнения множества дополнительных следственных действий.