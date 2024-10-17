Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 02:16

По делу бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова допрошены 17 свидетелей

СК РФ: По делу генерала Кузнецова проведён допрос 17 свидетелей

Заседание суда по делу в отношении главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова в Москве. Обложка © ТАСС / STRINGER

Заседание суда по делу в отношении главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова в Москве. Обложка © ТАСС / STRINGER

Следователи СК РФ продолжают активное расследование дела о взятке, в котором подозревают бывшего начальника отдела кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника. На данный момент удалось допросить 17 свидетелей, что проливает новый свет на ход событий. С материалами дела ознакомился ТАСС.

Помимо этого, за время следствия сотрудники СК назначили две судебные экспертизы по недвижимости Кузнецова, тщательно проверили документы из банков и налоговых органов, а также заморозили счета обвиняемых и их ближайших родственников. Сложность расследования подчёркивается необходимостью выполнения множества дополнительных следственных действий.

В материалах дела упоминается, что на текущем этапе требуется завершить процесс получения результатов назначенных экспертиз, провести дополнительные допросы и исследовать электронные носители. Следователи работают над установлением всех, кто может быть осведомлён о подробностях предполагаемых преступлений.

Экс-начальника одного из управлений Минобороны обвинили во взятках на 34 млн рублей
Экс-начальника одного из управлений Минобороны обвинили во взятках на 34 млн рублей

Напомним, бывший глава кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован в мае 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков у него изъяли крупную сумму наличных, золотые монеты и коллекционные предметы. Также Кузнецову вменяется получение взятки в виде коттеджа на Кубани, стоимость которого сейчас устанавливается следствием.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • СК РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров