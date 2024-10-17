По делу бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова допрошены 17 свидетелей
СК РФ: По делу генерала Кузнецова проведён допрос 17 свидетелей
Заседание суда по делу в отношении главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова в Москве. Обложка © ТАСС / STRINGER
Следователи СК РФ продолжают активное расследование дела о взятке, в котором подозревают бывшего начальника отдела кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника. На данный момент удалось допросить 17 свидетелей, что проливает новый свет на ход событий. С материалами дела ознакомился ТАСС.
Помимо этого, за время следствия сотрудники СК назначили две судебные экспертизы по недвижимости Кузнецова, тщательно проверили документы из банков и налоговых органов, а также заморозили счета обвиняемых и их ближайших родственников. Сложность расследования подчёркивается необходимостью выполнения множества дополнительных следственных действий.
В материалах дела упоминается, что на текущем этапе требуется завершить процесс получения результатов назначенных экспертиз, провести дополнительные допросы и исследовать электронные носители. Следователи работают над установлением всех, кто может быть осведомлён о подробностях предполагаемых преступлений.
Напомним, бывший глава кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован в мае 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков у него изъяли крупную сумму наличных, золотые монеты и коллекционные предметы. Также Кузнецову вменяется получение взятки в виде коттеджа на Кубани, стоимость которого сейчас устанавливается следствием.