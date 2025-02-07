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Регион
7 февраля, 16:43

В морге Таганрога прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 млн рублей

ТАСС: Полиция провела обыски в морге Таганрога по подозрению в коррупции

В Таганроге полицейские провели обыски в отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», сотрудников подозревают в вымогательстве взяток на 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий в Таганрогском отделении ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», в результате которого опрошены его сотрудники, изъяты рабочие компьютеры и документация», — приводит ТАСС слова представителей полиции.

По данным агентства, в настоящее время проверяется информация о возможной причастности руководства и сотрудников морга к систематическому вымогательству взяток у горожан. В полиции подчеркнули, что подозреваемые просили деньги за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Уточняется, что с 2020 года на банковские счета работников учреждения незаконно поступили деньги в размере 70 миллионов рублей.

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А ранее сообщалось, что обыски проводят в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД в Ростове-на-Дону. Силовики изымают и анализируют документы. Причины происходящего пока не известны.

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Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Дарья Нарыкова
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