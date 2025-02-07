В ростовском МРЭО проходят обыски, силовики изымают документы
РИА «Новости»: Силовики проводят обыски в ростовском МРЭО
Правоохранительные органы проводят обыски в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) ГИБДД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных структурах.
«Могу подтвердить, что в МРЭО проводятся мероприятия», — отметил собеседник агентства.
Источник добавил, что «осуществляются оперативно-розыскные действия, изымаются и анализируются документы». Причины происходящего пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника СВО. Сам боец записал видео, в котором подробно рассказал о преступных действиях четырёх сотрудников ГИБДД. В общей сложности они смогли взять с военного 50 тысяч рублей.
ТАСС / Максим Слуцкий