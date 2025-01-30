В Ростове задержали и уволили четырёх ДПСников, вымогавших взятки у бойца СВО

В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника спецоперации (СВО). Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Он не сомневается, что виновные понесут заслуженное наказание.

Рассказа участника СВО, у которого сотрудники ДПС вымогали взятки. Видео © VK / 1Rnd.ru - Ростов-на-Дону — Новости — Афиша

«Благодарю руководство и сотрудников областного управления МВД за оперативную реакцию. Служебная проверка проведена. Инспекторов уволили. Дальше дело за следователями — все собранные материалы им уже переданы», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Как пишет местный портал 1rnd со ссылкой на источник в силовых структурах, в общей сложности были задержаны четыре инспектора ДПС.

Отметим, что на днях по ростовским пабликам разлетелось видеообращение участника СВО, которого развели на взятки сотрудники ДПС. Как рассказал боец, в ночь на 25 января его машину остановили инспекторы. Во время проверки документов выяснилось, что у солдата не всё в порядке с постановкой на учёт автомобиля. Военный объяснил, что не успел поставить машину на учёт, так как в зоне боёв ведутся активные действия, а в Ростов он приехал, чтобы получить оборудование.

«Один из гайцов так прямо и заявил, что ему наплевать на СВО. С меня ДПС взяли 25 штук — я вам их дал. <...> Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги», — поделился участник СВО.

Второй экипаж инспекторов ДПС также получил 25 тысяч рублей от участника СВО. Сам же военный на видео предупредил, что не оставит вопрос коррупции в ростовском ГАИ без внимания.