В Ростове задержали и уволили четырёх ДПСников, вымогавших взятки у бойца СВО
1rnd: В Ростове задержали сотрудников ДПС за вымогательство взяток у бойца СВО
В Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника спецоперации (СВО). Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Он не сомневается, что виновные понесут заслуженное наказание.
Рассказа участника СВО, у которого сотрудники ДПС вымогали взятки. Видео © VK / 1Rnd.ru - Ростов-на-Дону — Новости — Афиша
«Благодарю руководство и сотрудников областного управления МВД за оперативную реакцию. Служебная проверка проведена. Инспекторов уволили. Дальше дело за следователями — все собранные материалы им уже переданы», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
Как пишет местный портал 1rnd со ссылкой на источник в силовых структурах, в общей сложности были задержаны четыре инспектора ДПС.
Отметим, что на днях по ростовским пабликам разлетелось видеообращение участника СВО, которого развели на взятки сотрудники ДПС. Как рассказал боец, в ночь на 25 января его машину остановили инспекторы. Во время проверки документов выяснилось, что у солдата не всё в порядке с постановкой на учёт автомобиля. Военный объяснил, что не успел поставить машину на учёт, так как в зоне боёв ведутся активные действия, а в Ростов он приехал, чтобы получить оборудование.
«Один из гайцов так прямо и заявил, что ему наплевать на СВО. С меня ДПС взяли 25 штук — я вам их дал. <...> Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги», — поделился участник СВО.
Второй экипаж инспекторов ДПС также получил 25 тысяч рублей от участника СВО. Сам же военный на видео предупредил, что не оставит вопрос коррупции в ростовском ГАИ без внимания.
Ранее сообщалось, что в Волгограде местный житель жестоко избил приехавшего в отпуск бойца СВО. Инцидент произошёл в ТЦ на фуд-корте, где военный отдыхал с беременной женой и ребёнком.
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