Отправившийся на СВО уралец сломал ногу и оказался в приюте для бездомных из-за жены

Вопиющий случай произошёл в Челябинской области. Там местная жительница сдала в приют для бездомных своего мужа, который не смог заработать денег на специальной военной операции из-за перелома ноги.

Эту ужасающую своей жестокостью историю изданию E1.ru рассказала руководитель социального приюта «Дари добро» Ольга Бахтина. Супруга попавшего к ним мужчины сама обратилась в учреждение и попросила забрать мужа.

«Как она уверяет, он «по пьяни» сломал ногу, его увезли в больницу, наложили гипс, и на СВО он, понятное дело, в ближайший месяц точно не может отправиться, пока кость не срастётся», — рассказала Бахтина.

Женщина не стала скрывать, что супруг, который не может заработать на СВО, ей не нужен. Сначала она пыталась оправдать его отправку в приют тем, что дома маленький ребёнок, а после призналась, что хотела получать выплаты как супруга заключившего контракт с Минобороны.

Сам 39-летний местный житель добрался до приюта для бездомных на такси, которое вызвала руководитель учреждения, и рассказал, что сломал ногу в результате падения на льду. В тот момент он был трезвым. Также мужчина признался, что познакомился с нынешней супругой два года назад, их сын родился вне брака. До заключения контракта мужчина работал сварщиком на вахте и всегда высылал деньги на ребёнка.

Позднее любезная жена и старшая дочь от первого брака стали уговаривать местного жителя заключить контракт с ведомством и поехать на СВО, чтобы получать хорошие выплаты. Он решился и отправился в зону боевых действий. Перед поездкой на фронт мужчина переписал дом на супругу и дочку, а также отдал им все банковские карты. Так он и превратился в бездомного.

Руководитель приюта сообщила, что жена их нового постояльца отказалась выдавать мужу деньги на костыли и обратную дорогу. В приюте контрактник был несколько дней, после чего собрал медицинские документы и поехал в родной город. Там он забрал у проходимки-жены ключи от дома, а карту пришлось заблокировать, чтобы та не смогла снимать с неё сбережения.