Вернулся на похороны мамы: Бойца СВО жестоко избили на глазах у беременной жены и ребёнка в ТЦ

В ТЦ «Семь звезд» в Волгограде жестоко избили участника СВО, вернувшегося домой в отпуск. Его отпустили в родной город на похороны собственной матери. Теперь он лежит в больнице с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает «V1.RU».

Супруга пострадавшего Мария рассказала, что конфликт с участием её мужа случится на фуд-корте из-за стула. К столу, за которым сидела их семья, подошёл молодой парень и молча забрал стул. Солдату это показалось оскорбительным.

«Моего мужа сильно избили, причём на глазах нашего маленького ребёнка. Я сидела за столом, а муж шёл ко мне. Подошёл парень, лет 20 ему примерно, забрал стул. На что муж его окрикнул. Да, возможно, нужно было как-то по-другому отреагировать. Но и парень должен был спросить, можно ли взять стул. После этого он тут же кинулся на мужа», — сообщила женщина.

Жена военного умоляла их перестать. Её мужу почти сразу «потушили свет», после чего обезумевший парень продолжил превращать его лицо в кровавое месиво, добивая на земле. По словам женщины, было видно, что тот занимается спортом.

Из торгового центра мужчину доставили в больницу в Волжском, которая находится примерно в 20 километрах от Краснооктябрьского района Волгограда, где они проживают с семьёй.

«Единственный кормилец сейчас в больнице. Я беременная, у нас маленький ребёнок. Мужу возвращаться в воинскую часть. Он прибыл по смерти матери в отпуск и решил сходить в ТЦ с женой и ребёнком. Сходил, что теперь лежит в больнице, а не проводит время с нами. Мы живём в Краснооктябрьском районе. А мужа положили в Волжский. Как теперь мне заботиться о ребёнке и ещё готовить мужу, возить ему еду в другой город?», — негодует женщина.