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6 декабря, 19:22

Путин затребовал доклад о плане по трудоустройству участников СВО

Российский лидер Владимир Путин затребовал доклад о разработке плана мероприятий по трудоустройству участников специальной военной операции на Украине. Соответствующее поручение президент адресовал кабмину и государственному фонду «Защитники Отечества». Срок его исполнения — до 1 марта 2025 года.

Согласно списку поручений, опубликованному на сайте Кремля по итогам совещания с членами Правительства РФ, ответственными за исполнение требования главы государства назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель министра обороны Анна Цивилёва. Также в рамках этого поручения Путин потребовал рассмотреть вопрос о проведении среди участников СВО с инвалидностью чемпионата по профессиональному мастерству.

Путин призвал никогда не забывать о погибших в ходе СВО и их близких
Путин призвал никогда не забывать о погибших в ходе СВО и их близких

Напомним, что несколькими днями ранее президент РФ посетил центр реабилитации военнослужащих с ранениями. Владимир Путин пообщался с бойцами, осмотрел цех по производству протезов и оценил процесс обучения солдат и офицеров использованию искусственных конечностей.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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