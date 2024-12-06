Путин затребовал доклад о плане по трудоустройству участников СВО

Российский лидер Владимир Путин затребовал доклад о разработке плана мероприятий по трудоустройству участников специальной военной операции на Украине. Соответствующее поручение президент адресовал кабмину и государственному фонду «Защитники Отечества». Срок его исполнения — до 1 марта 2025 года.

Согласно списку поручений, опубликованному на сайте Кремля по итогам совещания с членами Правительства РФ, ответственными за исполнение требования главы государства назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель министра обороны Анна Цивилёва. Также в рамках этого поручения Путин потребовал рассмотреть вопрос о проведении среди участников СВО с инвалидностью чемпионата по профессиональному мастерству.