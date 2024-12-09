Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
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Регион
9 декабря, 10:13

Суд дал до 7,5 года фигурантам дела о хищении 1,1 млрд при закупке машин ГИБДД

От шести до семи с половиной лет колонии получили фигуранты дела о хищении 1,1 млрд рублей при заказе автомобилей Skoda Octavia для Госавтоинспекции. Среди подсудимых — сотрудник ГИБДД и работники компании ООО «Движение». По данным следствия, в 2019 году фигуранты похищали средства через повышение цен на комплектующие автомобилей и оформление тендеров с формальными процедурами.

Семь с половиной лет колонии общего режима получил учредитель ООО «Движение» Сергей Кузьменко. К семи годам колонии приговорили экс-сотрудника ГИБДД Евгения Никитенко. Гендиректор компании Денис Давыдов получил аналогичное наказание. Шесть лет колонии общего режима получила представитель автоконцерна Елена Яковлева. Кроме того, Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с подсудимых солидарно 1,1 млрд рублей в пользу МВД.

Ранее шесть российских офицеров сымитировали ранения 45 солдат и украли благодаря этому 240 млн рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности.

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты»
Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты»
Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Полина Никифорова
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