Суд дал до 7,5 года фигурантам дела о хищении 1,1 млрд при закупке машин ГИБДД

От шести до семи с половиной лет колонии получили фигуранты дела о хищении 1,1 млрд рублей при заказе автомобилей Skoda Octavia для Госавтоинспекции. Среди подсудимых — сотрудник ГИБДД и работники компании ООО «Движение». По данным следствия, в 2019 году фигуранты похищали средства через повышение цен на комплектующие автомобилей и оформление тендеров с формальными процедурами.