Шесть российских офицеров украли 240 миллионов на липовых ранениях военных
Бастрыкин: Шесть офицеров устроили имитацию ранений 45 военнослужащих
Шесть военнослужащих из офицерского состава, в том числе из военной полиции, сымитировали ранения 45 солдат, украв более 240 миллионов рублей. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос о расследовании хищений денег, выделенных на компенсации бойцам.
«Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — сказал глава Следкома.
Ранее в Уфе начальника отдела полиции поймали на взятке в особо крупном размере. Подполковник сам попросил у одного из предпринимателей дать ему 1,5 миллиона рублей взамен на помощь со стороны полицейских.
Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira