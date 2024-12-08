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Регион
8 декабря, 14:42
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Шесть российских офицеров украли 240 миллионов на липовых ранениях военных

Бастрыкин: Шесть офицеров устроили имитацию ранений 45 военнослужащих

Шесть военнослужащих из офицерского состава, в том числе из военной полиции, сымитировали ранения 45 солдат, украв более 240 миллионов рублей. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос о расследовании хищений денег, выделенных на компенсации бойцам.

«Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — сказал глава Следкома.

Бастрыкин поручил провести проверку после публикации Life.ru об обмане онкобольных
Бастрыкин поручил провести проверку после публикации Life.ru об обмане онкобольных

Ранее в Уфе начальника отдела полиции поймали на взятке в особо крупном размере. Подполковник сам попросил у одного из предпринимателей дать ему 1,5 миллиона рублей взамен на помощь со стороны полицейских.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Владимир Озеров
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