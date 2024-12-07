Начальника полиции в Уфе поймали при получении взятки в 1 млн

В Уфе задержан 38-летний начальник отдела полиции № 3 УМВД России по Уфе Ильшат Нурмухаметов, который подозревается в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

В ближайшее время начальнику отдела полиции Ильшату Нурмухаметову изберут меру пресечения. Видео © УФСБ России по Республике Башкортостан

В сентябре и ноябре местный предприниматель написал заявление в полицию и попросил привлечь к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера за кражу денег и незаконное завладение автомобилем. В итоге никто ничего не предпринял и тогда бизнесмен обратился к начальнику отдела полиции с просьбой помочь в возбуждении дела против экс-сотрудника.

Подполковник попросил у предпринимателя 1,5 миллиона рублей, которые передадут сотрудникам МВД Башкирии. При получении 1 млн рублей в качестве первой части взятки начальник отдела был задержан оперативниками УФСБ.

«В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении СК России по Республике Башкортостан.