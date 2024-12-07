«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 08:38

Начальника полиции в Уфе поймали при получении взятки в 1 млн

В Уфе за взятку в 1 млн рублей задержан начальник отдела полиции Нурмухаметов

В Уфе в момент получения взятки задержан начальник отдела полиции. Обложка © УФСБ России по Республике Башкортостан

В Уфе в момент получения взятки задержан начальник отдела полиции. Обложка © УФСБ России по Республике Башкортостан

В Уфе задержан 38-летний начальник отдела полиции № 3 УМВД России по Уфе Ильшат Нурмухаметов, который подозревается в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

В ближайшее время начальнику отдела полиции Ильшату Нурмухаметову изберут меру пресечения. Видео © УФСБ России по Республике Башкортостан

В сентябре и ноябре местный предприниматель написал заявление в полицию и попросил привлечь к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера за кражу денег и незаконное завладение автомобилем. В итоге никто ничего не предпринял и тогда бизнесмен обратился к начальнику отдела полиции с просьбой помочь в возбуждении дела против экс-сотрудника.

Подполковник попросил у предпринимателя 1,5 миллиона рублей, которые передадут сотрудникам МВД Башкирии. При получении 1 млн рублей в качестве первой части взятки начальник отдела был задержан оперативниками УФСБ.

«В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения»,говорится в сообщении СК России по Республике Башкортостан.

В России предложили ужесточить наказание за взятки от одного миллиарда рублей
В России предложили ужесточить наказание за взятки от одного миллиарда рублей

Ранее в ДНР был задержан руководитель Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. Его также подозревают в получении взятки. Есть подозрения, что Шевченко взял десять миллионов рублей. Расследование продолжается.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar