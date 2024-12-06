Главу Ясиноватского округа Шевченко задержали в ДНР за взятку в 10 млн рублей
Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. Обложка © VK / Дмитрий Шевченко
Руководитель Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко был задержан в ДНР в связи с подозрением в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Да, [задержан] по подозрению в получении взятки», — цитирует агентство собеседника.
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