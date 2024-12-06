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Регион
6 декабря, 17:24

Главу Ясиноватского округа Шевченко задержали в ДНР за взятку в 10 млн рублей

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. Обложка © VK / Дмитрий Шевченко

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. Обложка © VK / Дмитрий Шевченко

Руководитель Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко был задержан в ДНР в связи с подозрением в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Да, [задержан] по подозрению в получении взятки»,цитирует агентство собеседника.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как УФСБ по Брянской области инициировала проверку в отношении экс-заместителя губернатора региона Александра Петроченко. 23 ноября суд арестовал его имущество. Сам Петроченко настаивает, что невиновен.

Юрий Лысенко
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