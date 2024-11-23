Суд арестовал имущество брянского экс-замгубернатора Петроченко по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, который фигурирует в деле о получении взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Ходатайство было удовлетворено», — сказали в суде.
Сообщается, что суд одобрил ходатайство ещё 5 ноября. Какое именно имущество попало под арест, пока неизвестно.
Напомним, в сентябре Александр Богомаз инициировал проверку ФСБ в отношении Александра Петроченко, намекнув на причину. По утверждениям чиновника, он неоднократно предупреждал о неизбежности наказания на преступления. Позже, 16 октября, суд в Москве отправил экс-заместителя главы региона в СИЗО.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы