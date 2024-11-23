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23 ноября, 09:15

Суд арестовал имущество брянского экс-замгубернатора Петроченко по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, который фигурирует в деле о получении взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Ходатайство было удовлетворено», — сказали в суде.

Сообщается, что суд одобрил ходатайство ещё 5 ноября. Какое именно имущество попало под арест, пока неизвестно.

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Напомним, в сентябре Александр Богомаз инициировал проверку ФСБ в отношении Александра Петроченко, намекнув на причину. По утверждениям чиновника, он неоднократно предупреждал о неизбежности наказания на преступления. Позже, 16 октября, суд в Москве отправил экс-заместителя главы региона в СИЗО.

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Николай Рюмин
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