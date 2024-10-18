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18 октября, 05:12

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют особо крупную взятку

Александр Петроченко. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александр Петроченко. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко, намедни арестованному Басманным районным судом Москвы, вменяют получение взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

«Петроченко <...> [проходит] по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказал собеседник РИА «Новости».

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Напомним, в сентябре бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз инициировал проверку ФСБ против Александра Петроченко, намекнув на причину. По словам чиновника, он неоднократно предупреждал о неотвратимости наказания на преступления. Недавно, 16 октября, суд в Москве отправил экс-заместителя главы региона в СИЗО.

Матвей Константинов
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