Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют особо крупную взятку
Александр Петроченко. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко, намедни арестованному Басманным районным судом Москвы, вменяют получение взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.
«Петроченко <...> [проходит] по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, в сентябре бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз инициировал проверку ФСБ против Александра Петроченко, намекнув на причину. По словам чиновника, он неоднократно предупреждал о неотвратимости наказания на преступления. Недавно, 16 октября, суд в Москве отправил экс-заместителя главы региона в СИЗО.