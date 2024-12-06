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6 декабря, 04:52

Брянский экс-замгубернатора Петроченко отказался признать вину по делу о взятке

Александр Петроченко. Обложка © Правительство Брянской области

Александр Петроченко. Обложка © Правительство Брянской области

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко, который оказался в центре уголовного дела по подозрению в получении взятки, отверг обвинения в свою сторону, сообщает ТАСС.

«Петроченко Александр Сергеевич вину в инкриминируемом деянии не признал», — говорится в документе.

Кроме того, суд, рассмотрев запрос правоохранительных органов, принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего чиновника до 14 марта 2025 года.

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Напомним, что УФСБ по Брянской области начала проверку в отношении Петроченко по заявлению Богомаза. Намекнув на причину, губернатор заявил, что неоднократно предупреждал о недопустимости нарушений. 23 ноября Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-чиновника. Какое именно имущество попало под арест, пока неизвестно.

Тимур Хингеев
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