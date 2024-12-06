Брянский экс-замгубернатора Петроченко отказался признать вину по делу о взятке

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко, который оказался в центре уголовного дела по подозрению в получении взятки, отверг обвинения в свою сторону, сообщает ТАСС.

«Петроченко Александр Сергеевич вину в инкриминируемом деянии не признал», — говорится в документе.

Кроме того, суд, рассмотрев запрос правоохранительных органов, принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего чиновника до 14 марта 2025 года.