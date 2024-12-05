Арестован бывший глава департамента МГТУ «Станкин» по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-директора административно-хозяйственного департамента МГТУ «Станкин» Виталия Людкова по обвинению в покушении на получение взятки при выполнении госконтракта на установку системы видеонаблюдения, сообщает ТАСС.

«Людков Виталий Вячеславович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ <...>. Басманный районный суд Москвы постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в материалах дела.

Людков не отрицает свою причастность к преступлению, но оспаривает квалификацию обвинений и сотрудничает со следствием. Предприниматель был задержан в конце апреля, одновременно с коллегой Александром Крыловым, обвиняемым в мошенничестве.

По версии ведомства, оба сотрудника университета договорились с предпринимателем Александром Кручининым о передаче взятки для успешного завершения аукциона. Кручинин получил деньги от Людкова в августе 2020 года, после чего был задержан правоохранителями, отказываясь признавать вину. Он утверждал, что деньги предназначались для подготовки документации аукциона. Следствие по делу завершится в феврале 2025 года.