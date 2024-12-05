Арестован бывший глава департамента МГТУ «Станкин» по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-директора административно-хозяйственного департамента МГТУ «Станкин» Виталия Людкова по обвинению в покушении на получение взятки при выполнении госконтракта на установку системы видеонаблюдения, сообщает ТАСС.
«Людков Виталий Вячеславович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ <...>. Басманный районный суд Москвы постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в материалах дела.
Людков не отрицает свою причастность к преступлению, но оспаривает квалификацию обвинений и сотрудничает со следствием. Предприниматель был задержан в конце апреля, одновременно с коллегой Александром Крыловым, обвиняемым в мошенничестве.
По версии ведомства, оба сотрудника университета договорились с предпринимателем Александром Кручининым о передаче взятки для успешного завершения аукциона. Кручинин получил деньги от Людкова в августе 2020 года, после чего был задержан правоохранителями, отказываясь признавать вину. Он утверждал, что деньги предназначались для подготовки документации аукциона. Следствие по делу завершится в феврале 2025 года.
Ранее Виталий Бородин предложил ужесточить наказание за взятку размером от одного миллиарда рублей. За получение взятки размером более одного миллиарда рублей глава ФПБК призывает лишать свободы на срок от 25 лет, а также назначать штраф в размере до пятисоткратной суммы взятки.
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