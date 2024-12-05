Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты»

Басманный районный суд Москвы приговорил Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова к срокам от 4 до 6 лет колонии по делу о хищении 200 миллионов рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд по делу о хищениях при реализации программы «Пушкинская карта». Видео © Telegram / moscowcourts

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Якубов Виктор Русланович, Гурбанов Эмиль Намиг оглы, Сафонов Илья Дмитриевич признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), — сообщили в инстанции.

Якубову назначили наказание в виде 6 лет колонии, Сафонову— 5 лет, а Гурбанову — 4 лет. Все трое будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.