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5 декабря, 12:37

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты»

Фигуранты дела о хищениях на «Пушкинских картах» получили от 4 до 6 лет колонии

Басманный районный суд Москвы приговорил Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова к срокам от 4 до 6 лет колонии по делу о хищении 200 миллионов рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд по делу о хищениях при реализации программы «Пушкинская карта». Видео © Telegram / moscowcourts

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Якубов Виктор Русланович, Гурбанов Эмиль Намиг оглы, Сафонов Илья Дмитриевич признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), — сообщили в инстанции.

Якубову назначили наказание в виде 6 лет колонии, Сафонову— 5 лет, а Гурбанову — 4 лет. Все трое будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

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Напомним, молодые люди проходили по статье «Мошенничество». Они регистрировались на сайте «PRO.Культура.PФ» как организаторы, арендовали площадки в Москве и устраивали выступления. Владельцам «Пушкинских карт» злоумышленники предлагали приобрести на эти концерты билеты, причём их объём сильно превышал вместимость залов. Оплата билетов возмещалась в рамках программы соцподдержки молодёжи за счёт бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счёт массовки, привлечённой за денежное вознаграждение.

Обложка ©

Freepik

Алена Пенчугина
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