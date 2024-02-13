Дело о хищении более 200 миллионов рублей через "Пушкинские карты" передано в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело о хищении свыше 200 миллионов рублей через "Пушкинские карты". По статье "Мошенничество" проходит трое молодых людей: Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов.
Они регистрировались на сайте "PRO.Культура.PФ" как организаторы, арендовали площадки в Москве и устраивали выступления. Владельцам "Пушкинских карт" злоумышленники предлагали приобрести на эти концерты билеты, причём их объём сильно превышал вместимость залов.
"Оплата билетов возмещалась в рамках программы соцподдержки молодёжи за счёт бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счёт массовки, привлечённой за денежное вознаграждение. Обвиняемые похитили более 200 миллионов рублей, чем причинили ущерб бюджету РФ и АО "Почта банк", выпустившему данные карты", — отметили в Генпрокуратуре.
Напомним, что данное уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 100 миллионов рублей наложили арест, а сами злоумышленники были заключены под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было передано в Басманный суд столицы.
Как сообщал Life.ru, о мошеннических схемах с "Пушкинской картой" в марте 2023 года на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, преступная группа через подставных людей присваивала себе бюджетные деньги.
"Пушкинская карта" предназначена для молодёжи от 14 до 22 лет. Ей можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, филармонии и другие культурные учреждения. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.