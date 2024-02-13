Дело о хищении более 200 миллионов рублей через "Пушкинские карты" передано в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело о хищении свыше 200 миллионов рублей через "Пушкинские карты". По статье "Мошенничество" проходит трое молодых людей: Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов.

Они регистрировались на сайте "PRO.Культура.PФ" как организаторы, арендовали площадки в Москве и устраивали выступления. Владельцам "Пушкинских карт" злоумышленники предлагали приобрести на эти концерты билеты, причём их объём сильно превышал вместимость залов.

"Оплата билетов возмещалась в рамках программы соцподдержки молодёжи за счёт бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счёт массовки, привлечённой за денежное вознаграждение. Обвиняемые похитили более 200 миллионов рублей, чем причинили ущерб бюджету РФ и АО "Почта банк", выпустившему данные карты", — отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, что данное уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 100 миллионов рублей наложили арест, а сами злоумышленники были заключены под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было передано в Басманный суд столицы.

Как сообщал Life.ru, о мошеннических схемах с "Пушкинской картой" в марте 2023 года на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, преступная группа через подставных людей присваивала себе бюджетные деньги.