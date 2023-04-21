В "Чистой линии" высказались о хищении Яриловой 125 млн через Музей мороженого

Музей мороженого в башне "Федерация Восток" уже не один год на законных основаниях сотрудничает с проектом "Пушкинская карта". Об этом заявил вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов, комментируя публикации о том, что школьники и студенты якобы не имели права посещать площадку по программе культурного просвещения. Утверждалось, что экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову обвинили в растрате 125 миллионов рублей именно на посещение заведения.

В разговоре с телеканалом "360" Бениаминов подчеркнул, что музей работал задолго до появления проекта, а посетить его могут все желающие, в том числе студенты с "Пушкинскими картами".

"В сентябре 2021 года управляющий оператор нашего проекта подал электронную заявку на включение Музея мороженого в реестр проектов "Пушкинская карта". Примерно через месяц, в конце октября 2021 года, было получено положительное заключение экспертного совета", — сказал вице-президент ГК "Чистая линия".

Он добавил, что в музее представлено свыше 300 постоянных экспонатов. Посетители могут посмотреть, как оформляли мороженое в былые времена, побывать на линии по производству пломбира в вафельных стаканчиках, полюбоваться тематическими открытками разных эпох и увидеть оборудование по производству лакомства.