Минкульт выразил готовность содействовать следствию по делу Ольги Яриловой

В Министерстве культуры РФ заявили о готовности оказывать содействие следствию по делу бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там указали, что Минкульт в курсе задержания экс-чиновницы и проведения в отношении неё процессуальных действий в рамках уголовного дела.

"Министерство, безусловно, будет оказывать всемерную поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам", — сказано в сообщении ведомства.