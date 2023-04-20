Минкульт выразил готовность содействовать следствию по делу Ольги Яриловой
В Министерстве культуры РФ заявили о готовности оказывать содействие следствию по делу бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там указали, что Минкульт в курсе задержания экс-чиновницы и проведения в отношении неё процессуальных действий в рамках уголовного дела.
"Министерство, безусловно, будет оказывать всемерную поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал о том, что правоохранительные органы задержали Ольгу Ярилову по делу о хищении с "Пушкинских карт". Она была на посту заместителя министра культуры с 2018 по 2022 год. Через некоторое время после задержания Басманный суд Москвы заключил в СИЗО экс-замминистра культуры.
ТАСС / Донат Сорокин