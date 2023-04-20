Суд арестовал экс-замминистра культуры Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы заключил в СИЗО экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями. Она арестована на два месяца.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня", — отметили в суде.

Как сообщал Лайф, правоохранительные органы задержали Ольгу Ярилову по делу о хищении с "Пушкинских карт". Она заняла пост заместителя министра культуры в 2018 году, а покинула его в сентябре 2022 года, написав заявление об увольнении по собственному желанию.