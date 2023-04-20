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20 апреля, 06:58

Суд арестовал экс-замминистра культуры Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд арестовал экс-замминистра культуры Ярилову на два месяца

Басманный суд Москвы заключил в СИЗО экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями. Она арестована на два месяца.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня", — отметили в суде.

Защита Яриловой настаивала на домашнем аресте. Бывшей замминистра культуры предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

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Как сообщал Лайф, правоохранительные органы задержали Ольгу Ярилову по делу о хищении с "Пушкинских карт". Она заняла пост заместителя министра культуры в 2018 году, а покинула его в сентябре 2022 года, написав заявление об увольнении по собственному желанию.

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ТАСС / Иван Петров

Иван Косицын
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