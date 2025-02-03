У ростовского вице-губернатора прошли обыски из-за 12 млрд рублей
Обыски дома и на работе прошли у вице-губернатора Ростовской области Федотовой
Лилия Федотова. Фото © VK / Правительство Ростовской области
Правоохранительные органы провели обыски дома у вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, которую подозревают в превышении полномочий. При этом обыски ещё продолжаются на её рабочем месте.
«Дома у Федотовой обыски уже провели, на работе ещё идут», — сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Напомним, что ранее СК РФ возбудил уголовное против замгубернатора. Следствие зафиксировало факт превышения должностных полномочий во время осуществления финансово-кредитной политики региона. По версии следствия, в 2020 году Федотова взяла в кредит 12 миллиардов рублей для нужд региона под ставки выше 6% годовых, хотя в бюджете были свободные средства.