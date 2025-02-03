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Регион
3 февраля, 09:07

Зам ростовского губернатора при полной казне набрала на нужды области 12 млрд рублей кредитов

СК РФ возбудил дело против замгубернатора Ростовской области Федотовой

Лилия Федотова. Обложка © Портал правительства Ростовской области

Лилия Федотова. Обложка © Портал правительства Ростовской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против замгубернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой. Следствие зафиксировало факт превышения ей должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

В публикации сказано, что в 2020 году Федотова, не имея на то оснований, договорилась с коммерческим банком, чтобы привлечь на нужды региона 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. При этом в бюджете всё ещё оставались свободные средства.

«Указанные действия совершены в нарушение требований долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 гг», — пишут представители Следкома.

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Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России по делу о превышении должностных полномочий. Всего было проведено 15 обысков. Если факт нарушения подтвердится, то фигурантам будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Владимир Озеров
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