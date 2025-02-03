В России хотят сделать депутатов и губернаторов «ближе к народу»
Политолог Орлов предложил обязать депутатов регулярно встречаться с народом
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать представителей всех выборных органов власти на регулярной основе давать интервью в СМИ и лично встречаться с избирателями. Копия обращения направлена спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю ЦИК Элле Памфиловой, пишет RT.
Орлов подчеркнул, что большинство россиян плохо осведомлены о деятельности выборных лиц в стране. В первую очередь это касается депутатов, которые, по словам политолога, нередко забывают про своих избирателей после выборов.
«Также это относится к представителям исполнительной власти — губернаторам, мэрам, главам муниципальных образований, хоть и в значительно меньшей степени», — подчеркнул Орлов.
Такая мера, введённая на законодательном уровне, считает он, сможет сформировать устойчивую связь депутатов с населением и повысить информированность россиян о деятельности народных избранников.
Ранее Орлов предложил премировать некурящих россиян, поскольку они делают гораздо меньше перерывов на работе, в отличие от их курящих коллег. Политолог считает, что пагубная привычка отражается не только на здоровье человека, но и на его работоспособности.