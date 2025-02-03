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Регион
3 февраля, 08:40

В России хотят сделать депутатов и губернаторов «ближе к народу»

Политолог Орлов предложил обязать депутатов регулярно встречаться с народом

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать представителей всех выборных органов власти на регулярной основе давать интервью в СМИ и лично встречаться с избирателями. Копия обращения направлена спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю ЦИК Элле Памфиловой, пишет RT.

Орлов подчеркнул, что большинство россиян плохо осведомлены о деятельности выборных лиц в стране. В первую очередь это касается депутатов, которые, по словам политолога, нередко забывают про своих избирателей после выборов.

«Также это относится к представителям исполнительной власти — губернаторам, мэрам, главам муниципальных образований, хоть и в значительно меньшей степени», — подчеркнул Орлов.

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Такая мера, введённая на законодательном уровне, считает он, сможет сформировать устойчивую связь депутатов с населением и повысить информированность россиян о деятельности народных избранников.

Ранее Орлов предложил премировать некурящих россиян, поскольку они делают гораздо меньше перерывов на работе, в отличие от их курящих коллег. Политолог считает, что пагубная привычка отражается не только на здоровье человека, но и на его работоспособности.

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ldpr.ru

Алёна Зиновьева
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