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Регион
30 декабря, 07:20

В автобронетанковом управлении Минобороны прошли обыски

В ГАБТУ МО РФ прошли обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Правоохранительные органы провели более 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) МО РФ, а также по местам жительства руководителей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. У замначальника ведомства генерал-майора Сергея Шалёного изъят мобильный телефон, сообщил источник в беседе с ТАСС.

«Прошло более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам фактического проживания должностных лиц управления. Также в ходе обысков кроме изъятых документов, имеющих для следствия значение, изъят мобильный телефон у генерала Шалёного, который по делу проходит в статусе свидетеля», — сказал собеседник агентства.

Если факт злоупотребления полномочиями подтвердится, что фигурантам может грозить до десяти лет заключения.

СК смягчил обвинение бывшему начальнику службы ГАБТУ МО Тимофееву
СК смягчил обвинение бывшему начальнику службы ГАБТУ МО Тимофееву

Напомним, экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Илью Тимофеева задержали в конце августа прошлого года. Его обвинили в получении крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы передали в прокуратуру. Позже стало известно, что военный захотел загладить вину, отправившись на СВО, однако его просьбу отклонили.

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Life.ru

Николай Рюмин
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