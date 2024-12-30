В автобронетанковом управлении Минобороны прошли обыски

Правоохранительные органы провели более 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) МО РФ, а также по местам жительства руководителей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. У замначальника ведомства генерал-майора Сергея Шалёного изъят мобильный телефон, сообщил источник в беседе с ТАСС.

«Прошло более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам фактического проживания должностных лиц управления. Также в ходе обысков кроме изъятых документов, имеющих для следствия значение, изъят мобильный телефон у генерала Шалёного, который по делу проходит в статусе свидетеля», — сказал собеседник агентства.

Если факт злоупотребления полномочиями подтвердится, что фигурантам может грозить до десяти лет заключения.