В автобронетанковом управлении Минобороны прошли обыски
В ГАБТУ МО РФ прошли обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
Правоохранительные органы провели более 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) МО РФ, а также по местам жительства руководителей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. У замначальника ведомства генерал-майора Сергея Шалёного изъят мобильный телефон, сообщил источник в беседе с ТАСС.
«Прошло более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам фактического проживания должностных лиц управления. Также в ходе обысков кроме изъятых документов, имеющих для следствия значение, изъят мобильный телефон у генерала Шалёного, который по делу проходит в статусе свидетеля», — сказал собеседник агентства.
Если факт злоупотребления полномочиями подтвердится, что фигурантам может грозить до десяти лет заключения.
Напомним, экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Илью Тимофеева задержали в конце августа прошлого года. Его обвинили в получении крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы передали в прокуратуру. Позже стало известно, что военный захотел загладить вину, отправившись на СВО, однако его просьбу отклонили.
Life.ru