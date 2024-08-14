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14 августа, 11:14

СК смягчил обвинение бывшему начальнику службы ГАБТУ МО Тимофееву

Уголовное дело в отношении экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковнику Ильи Тимофеева вернули на доследование. Ему смягчили обвинение: убрали злоупотребление должностными полномочиями, оставив возможность реабилитироваться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следствие прекратило уголовное преследование в отношении Тимофеева Ильи Александровича в части совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с отсутствием в деянии состава преступления", — рассказали в органах.

Однако уголовное преследование по статье о получении взятки всё ещё продолжается. По данным собеседника агентства, сейчас Тимофеев вместе с адвокатами знакомится с материалами дела, в которое входят 129 томов.

ТАСС: Следствие ведёт поиски активов пойманных на взятках генералов Минобороны
ТАСС: Следствие ведёт поиски активов пойманных на взятках генералов Минобороны

Напомним, Тимофеева задержали в конце августа прошлого года. Его обвинили в получении крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы передали в прокуратуру. Позже стало известно, что военный захотел загладить вину, отправившись на СВО, однако его просьбу отклонили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Александра Мышляева
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