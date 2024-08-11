ТАСС: Следствие ведёт поиски активов пойманных на взятках генералов Минобороны
Арестованный по обвинению в получении взятки экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Следственными органами в рамках расследования серии уголовных дел в отношении высокопоставленных генералов Министерства обороны РФ ведётся поиск активов арестованных военных, которые могут быть обращены в доход государства. Если выяснится, что имущество приобретено с использованием неподтверждённых доходов, его ожидает изъятие. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Собеседник агентства подчеркнул, что в поле зрения попадают не только недвижимость и счета самих обвиняемых, но и активы их родственников или знакомых. Особое внимание уделят аффилированным компаниям, которые могли скрывать собственность генералов от правосудия.
"Также устанавливается имущество, записанное на иных лиц, но по факту принадлежащее фигурантам дел", — добавил источник.
Напомним, что 10 августа суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова, задержанного ещё в мае по подозрению в получении взятки. Та же участь настигла и счета экс-замглавы МО Тимура Иванова, который не оставляет попыток добиться освобождения из СИЗО.