ТАСС: Следствие ведёт поиски активов пойманных на взятках генералов Минобороны

Следственными органами в рамках расследования серии уголовных дел в отношении высокопоставленных генералов Министерства обороны РФ ведётся поиск активов арестованных военных, которые могут быть обращены в доход государства. Если выяснится, что имущество приобретено с использованием неподтверждённых доходов, его ожидает изъятие. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства подчеркнул, что в поле зрения попадают не только недвижимость и счета самих обвиняемых, но и активы их родственников или знакомых. Особое внимание уделят аффилированным компаниям, которые могли скрывать собственность генералов от правосудия.