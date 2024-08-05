Обвиняемый в получении взятки генерал Иванов просит отпустить его из СИЗО

Экс-замглавы Минобороны России Тимур Иванов обратился к служителям Фемиды с просьбой отпустить его из следственного изолятора. Для пущей убедительности генерал вновь подчеркнул, что имеет положительные характеристики со службы, является обладателям наград и благодарностей, а также участвовал в боевых действиях. Также обвиняемый напомнил о прочных социальных связях и даже малолетних детях на иждивении.