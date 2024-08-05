Обвиняемый в получении взятки генерал Иванов просит отпустить его из СИЗО
Экс-замглавы Минобороны России Тимур Иванов обратился к служителям Фемиды с просьбой отпустить его из следственного изолятора. Для пущей убедительности генерал вновь подчеркнул, что имеет положительные характеристики со службы, является обладателям наград и благодарностей, а также участвовал в боевых действиях. Также обвиняемый напомнил о прочных социальных связях и даже малолетних детях на иждивении.
"Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется", — приводит выдержку из материалов дела ТАСС.
Тимур Иванов находится под стражей с 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки объёмом почти 1,2 миллиарда рублей при проведении строительных работ в Мариуполе. Впрочем, сам бывший замминистра обороны не считает свои действия криминалом, хотя данные из налоговой подтвердили факт коррупции. Ранее он уже пытался выйти из СИЗО, сославшись на былые заслуги, но суд не счёт доводы военного убедительными.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV