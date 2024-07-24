Обвиняемый в получении взятки Иванов не считает свои действия криминалом

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов убеждён, что в его действиях не было криминального характера, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

В соответствующих документах сообщается, что Иванов считает свои действия "результатом гражданско-правовых отношений". Однако в постановлении суда говорилось, что налоговая подтвердила причастность задержанного к получению взятки. Обвиняемый также считает, что задержание проводилось незаконно из-за отсутствия одного из защитников, а уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку Иванов "хоть и является гражданским служащим, однако замещал должность заместителя министра обороны РФ".