Квартира наследницы главного кадровика Минобороны РФ арестована

100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова арестовал Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" , опираясь на материалы дела, имеющиеся в распоряжении.

Жильё напрямую принадлежало наследнице Кузнецова. Оно находится недалеко от Рублёвского шоссе в ЖК бизнес-класса. По данным открытых источников, подобная недвижимость на рынке стоит примерно 50 миллионов рублей.