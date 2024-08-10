Квартира наследницы главного кадровика Минобороны РФ арестована
Суд Москвы наложил арест квартиру дочери главного кадровика Минобороны в РФ
100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова арестовал Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости", опираясь на материалы дела, имеющиеся в распоряжении.
Жильё напрямую принадлежало наследнице Кузнецова. Оно находится недалеко от Рублёвского шоссе в ЖК бизнес-класса. По данным открытых источников, подобная недвижимость на рынке стоит примерно 50 миллионов рублей.
Напомним, 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает офицера в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Оказалось, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела.