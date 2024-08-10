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10 августа, 05:27

Квартира наследницы главного кадровика Минобороны РФ арестована

Суд Москвы наложил арест квартиру дочери главного кадровика Минобороны в РФ

100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова арестовал Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости", опираясь на материалы дела, имеющиеся в распоряжении.

Жильё напрямую принадлежало наследнице Кузнецова. Оно находится недалеко от Рублёвского шоссе в ЖК бизнес-класса. По данным открытых источников, подобная недвижимость на рынке стоит примерно 50 миллионов рублей.

Суд сократил срок ареста главного кадровика Минобороны
Суд сократил срок ареста главного кадровика Минобороны

Напомним, 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает офицера в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Оказалось, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела.

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сайт Минобороны РФ

Наталья Афонина
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