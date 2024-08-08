Суд сократил срок ареста главного кадровика Минобороны

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов останется в СИЗО, но срок его пребывания сокращён на один месяц. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.

Сам Кузнецов принял участие в заседании по видеосвязи. Пока судья не зашёл в зал, экс-чиновник сидел спиной к экрану и отказывался отвечать на вопросы журналистов. Во время оглашения хороших вестей генерал-лейтенант развернулся к суду лицом.