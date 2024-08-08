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Суд сократил срок ареста главного кадровика Минобороны

Суд оставил Кузнецова в СИЗО, но сократил срок ареста до 12 сентября

8 августа, 10:33
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © сайт Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © сайт Минобороны РФ

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов останется в СИЗО, но срок его пребывания сокращён на один месяц. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с заседания.

Юрий Кузнецов в суде. Видео © Life.ru

"Постановление изменить... Установить Кузнецову Юрию Васильевичу срок содержания под стражей до 12 сентября", — зачитал решение судья Второго западного окружного военного суда после рассмотрения жалобы адвоката.

Сам Кузнецов принял участие в заседании по видеосвязи. Пока судья не зашёл в зал, экс-чиновник сидел спиной к экрану и отказывался отвечать на вопросы журналистов. Во время оглашения хороших вестей генерал-лейтенант развернулся к суду лицом.

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Напомним, 14 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. СК подозревает офицера в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Дома у генерала нашли, в частности, сто миллионов рублей и золотые монеты. Оказалось, что Кузнецова задержали после показаний другого фигуранта дела, имя которого не раскрывается.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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